Dyrepasser ramt af næsehorn: - Det er frygteligt, når det sker

Man har dog alligevel gennemgået anlægget for fejl.

- Reaktionen er, at vi går alt igennem. Men det første, der sker er, at der bliver skrevet ud og inderligt opfordret til, at sikkerhedsprocedurer bliver overholdt, siger Jesper Stagegaard.

Ingen ændringer i sikkerheden

Det er ikke første gang, at en dyrepasser i parken kommer i en farlig situation.

Sidste år fik et gepardangreb Ree Park til at stramme op på sikkerheden. Her var et af de store kattedyr sprunget på en dyrepasser og havde bidt sig fast.

- Som med geparderne kigger man på alt, om der er noget, man har overset. Vi har gennemgået anlægget bare for at gå med livrem og seler, siger Jesper Stagegaard.



Det har dog ikke givet anledning til en ændring af de sikkerhedsprocedurer, der allerede er.

Ulykken er anmeldt som en arbejdsskade og vil nu blive undersøgt af Arbejdstilsynet.