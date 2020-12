Dropper gudstjeneste - præster klar med alternativ

Indtil videre har 1980 skrevet under på underskriftindsamlingen, som Jacob Skov Andersen startede. Han er kirkesanger i Grundtvigs Kirke i København, og han vil have regeringen og landets biskopper til at tage affære. Det er dem, der beslutter, om der skal afholdes gudstjenester eller ej.

- Det smerter os at skrive denne opfordring, fordi vi elsker at spille, synge og holde gudstjeneste i kirken til jul. Det er en af de mest specielle og hyggelige højtider at være ansat i folkekirken i. Men i år glæder vi os ikke. Vi føler en knude i maven over at skulle passe vores arbejde denne jul, fordi vi ved, hvor mange mennesker kirken kommer til at samle, uden at kirken kan garantere for deres sikkerhed, står der i henvendelsen.

Ingen bliver afvist