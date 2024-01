Drama foran brugs: 59-årig stukket med kniv

Østjyllands Politi har anholdt en 18-årig mand, der er sigtet for at have stukket en 59-årig mand i armen med kniv.

Det skete tirsdag klokken 15.25 foran Dagli' Brugsen på Århusvej i Tirstrup.

TV2 Østjylland har været i kontakt med brugsuddeleren, der fortæller, at det var en kunde, der blev stukket. Han blev kørt på hospitalet, hvor han blev behandlet for en flænge i armen.

Anklageren fra Østjyllands Politi vil anmode om lukkede døre, når den 18-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 11.00 ved Retten i Randers.

Politiet anholdt også en 25-årig mand på stedet, som blev sigtet for butikstyveri.