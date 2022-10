Drabsmand erkender i retten - datter så knivangrebet

En 53-årig mand har mandag formiddag erkendt, at han dræbte sin partner, Britt Palmgren, ved parrets hjem i Ebeltoft 22. januar 2022.

Hun afgik ved døden, efter at hun var blevet stukket med to knive, forsøgt kvalt og havde fået halsen skåret delvist over.

Samleveren forklarer i Retten i Randers, at følelserne løb af med ham den pågældende aften.

- Jeg var oppe at køre, jeg var ude af kontrol, lyder det fra manden.

Han er iført et blåt jakkesæt, bærer briller og svarer beredvilligt på anklagerens spørgsmål.

- Det slog klik for mig

Den tiltalte forklarer, at han gennem længere tid havde mistænkt sin samlever for at have en affære med en anden mand.

En mistanke, han efter eget udsagn blev bekræftet den pågældende aften.

Mens kvinden sov, tog han hendes telefon. Her fandt han en korrespondance, der ifølge den tiltalte klart underbyggede hans mistanke.

Han fandt også en video, som kvinden havde sendt til den anden mand, hvor hun angiveligt blottede sit underliv.