Døde marsvin skyllet i land – det skal du gøre hvis du finder et

Bliv ikke skuffet, hvis dyret ikke bliver hentet

Nogle gange henter hun og hendes kollegaer dyrene. Andre gange er det Naturstyrelsen, der klarer opgaven, hvis ikke det er de enkelte kommuner, der står for indsamlingen. Eksempelvis når døde dyr skyller op på badestrande i højsæsonen.

Så sent som fredag var Line Anker Kyhn på Møn og hente et meget frisk eksemplar af et dødt marsvin, som hurtigt var blevet indberettet. Det er nemlig også afgørende for, om dyrene bliver taget med, pointerer hun.

- Vi vil gerne have dyrene ind til obduktion. Det er vigtigt at sige, at vi kun henter dem, der er friske nok. Der er ind imellem nogle, der bliver skuffede, når vi ikke vil komme og tage dyrene med, siger line Anker Kyhn, der som regel beder om at få tilsendt et billede først, så hun kan vurdere tilstanden.