Djurs Sommerland betaler 100 millioner kroner for nyt temaland

Dinosaurland, der er parkens tiende temaland, er udviklet sammen med internationale temapark-specialister fra Leisure Expert Group i Holland med en ambition om at skabe en ny og anderledes dinosauroplevelse end den, man kan opleve i dyreparker, zoologiske haver og på museer.

- Det gælder både selve tematiseringen af området, men vi har også udvalgt nogle virkelig gode familieforlystelser. Og så er det et plus, at Dinosaurland kan opleves sammen på tværs af alder og generationer. Her vil både den 3-årige, 13-årige, mor og far og bedsteforældrene have det sjovt, fortæller den administrerende direktør i pressemeddelelsen.

Spændt på ny sæson

Det 20.000 kvadratmeter store, nye temaland er også et forsøg på at lokke mange besøgende til.