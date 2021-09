Ditte satte rekord: Fik 40.000 kroner i minuttet

200.000 kroner på bare fem minutter.

Det gik hurtigt, da Ditte Tranberg spurgte efter penge. Hun brugte COOPs crowfunding-mulighed til at låne penge til sin virksomhed 'Linser for livet'.

Crowfunding-konceptet giver helt almindelige mennesker muligheden for at låne mellem 1000 og 5000 kroner til en virksomhed, så de kan realisere deres mål. I Dittes tilfælde gik det bare lidt hurtigere end for de fleste.

- Det gik super fedt, det tog fem minutter. Det var folk bare klar på, siger Ditte Tranberg, direktør og altmuligkvinde i Linser for Livet, til TV2 ØSTJYLLAND.