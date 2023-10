Direktør målløs over ulve-flugt: - Det er vanvittigt

34 fugle måtte lade livet natten til onsdag, da en ulv slap ud af sit anlæg i Ree Park. Parken havde overnattende gæster den nat, ulven slap fri. Men ifølge Jesper Stagegaard, som er direktør i Ree Park, var ulven ikke til fare for andre end parkens dyr. - Jeg ved godt, at man tror, at en ulv er enormt farlig, men i virkeligheden var den her stakkels ulv skræmt over situationen, siger Jesper Stagegaard, som understreger, at ingen mennesker har været i fare ved udslippet. Generelt er reglerne sådan, at overnattende gæster skal holde sig indendøre eller nær deres hytter, når natten falder på, for at dyrene kan få ro.

- Der er døgnvagt på i parken, når der er nogen, der sover der. De overnattede gæster fik at vide, at de skulle blive sammen med deres guide på en bestemt lokation i parken, siger Jesper Stagegaard, som også fortæller, at de overnattende gæster ikke var vidne til noget, den nat ulven var løs i parken. Gerningsdyret blev skudt I parken er medarbejderne vant til, at dyrene kan dø.

Alligevel var den makabre episode natten til onsdag en ubehagelig omgang for nogle af medarbejderne. - Det er absolut ikke noget særligt kønt syn. De er professionelle mennesker, men det er klart, at når vi har haft dyrene i mange år, bliver man påvirket af det, sådan er det, siger Jesper Stagegaard.

Ulven havde gravet sig under sikringshegnet, som ellers var lavet efter alle kunstens regler. Nu er det derfor gravet yderligere ned til vandspejlet, som en ekstra foranstaltning fra parkens side.

Udover de fugle, der måtte lade livet, er parken nu også en ulv mindre. Den undslupne ulv blev nemlig skudt kort efter episoden. - Det er supertragisk, at vi blev nødt til at skyde den. Hun har ikke gravet, fordi hun ville ud, siger Jesper Stagegaard.

Det er helt vanvittigt, at det kunne lade sig gøre. Jeg kan kun gisne om, hvad der er sket, efter den har gravet sig igennem Jesper Stagegaard, direktør i Ree Park

Når en situation som denne sker, har parken et beredskab, så de ved, hvordan de skal reagere. - I det øjeblik ulven spottes, går en intern alarm, og vores beredskab træder i kraft, herunder blandt andet et skyttekorps. Vi ender med at tage en ret hurtig beslutning om, at ulven skal aflives. Ikke i forhold til menneskene, men i forhold til de andre dyr i parken, siger Jesper Stagegaard. Udbryderdronning Det var en hunulv, som natten til onsdag tog flugten fra sit anlæg. - Anlæggene er bygget så sikkert, at det ikke kan ske. Vi bygger efter de erfaringer, man har fra hele Europa. Så vi er ret sikre på, at tingene ikke går galt. Men det er levende dyr, vi arbejder med. Det vigtigste ved de her ting er, at vi kan håndtere situationen lynhurtigt og professionelt, siger Jesper Stagegaard. - Den har gravet under et sikringshegn. På grund af træernes rødder har det nederste hegn været løftet en anelse. Det er helt vanvittigt, at det kunne lade sig gøre. Jeg kan kun gisne om, hvad der er sket, efter den har gravet sig igennem, siger Jesper Stagegaard.

Ulvene må gerne grave huller i deres anlæg, og de er gode til det.

Ulven fandt vej til parkens fugledelta, hvor ulven brugte det meste af natten. - Meget imod alle odds har ulven hygget sig i parken i løbet af natten. Vi ved, at den adskillige gange har besøgt vores fugledelta, siger Jesper Stagegaard, som fik et opkald tidligt om morgenen fra deres fugleafdeling, som var chokeret. Ulvens massakre gjorde et voldsomt indgreb i parkens flamingobestand, som kan tage år at genopbygge. - Det arbejde, der starter op nu, er at kigge på anlægget her. Ikke at ulvesikre det, men ideen er at lave et af de største volierer i Danmark, siger Jesper Stagegaard.