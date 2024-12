Bilejere ramt af frustrerende fejl: - Den hyler så meget, at vi blev vækket

Landet over har flere Volkswagen-ejere haft en lang nat. Ikke fordi de har tilbragt natten med at cruise rundt i mørket – men fordi en formodet softwarefejl tilsyneladende igen og igen har sat gang i bilalarmerne.

Det fortæller flere danskere, som TV 2 har talt med onsdag. Blandt dem, der har været generet af fejlen, er parret Zsuzsanna og Adam Etches fra Djursland.

- Den (red. bilalarm) hyler så meget, at vi blev vækket af det. Vi bor i et hus, så jeg er helt sikker på, at vores naboer også er blevet vækket, siger Zsuzsanna Etches.

Mange bilejere ramt

Efter bilalarmen var gået af adskillige gange mellem klokken 22 og 02, ringede de til autohjælpen.

- Efter kort tid kom der en ud fra Dansk Autohjælp, som fortalte, at de havde vældig travlt, fordi fejlen var gået på flere Volkswagen-biler, fortæller Adam Etches.

Derfor vidste manden fra autohjælpen også, hvordan problemet kan løses – midlertidigt i hvert fald.

For fælles for dem, som TV 2 har talt med, er nemlig, at de autoværksteder, bilejerne har kontaktet, ikke har haft mulighed for at gøre noget ved fejlen.

Samtidig har de heller ikke modtaget information fra producenten Volkswagen om fejlen.

Fix løsning på larmen

Den midlertidige løsning, som Etches-parret har gjort brug af, består i at afmontere 12 volts-batteriet i bilen.

Det betyder, at bilens alarmsystem ikke længere får strøm tilsat, og det har sat et midlertidigt stop for problemerne.

Onsdag morgen ringede Adam Etches til autoværkstedet, som håber, at Volkswagen udsender en opdatering på fejlen i løbet af dagen.

- Der måtte jeg jo så påpege, at den kan jeg ikke modtage, fordi opdateringen jo også kommer over 12 volts-batteriet, siger Adam Etches.

Volkswagen har fundet fejlen

Volkswagen oplyser til TV2, at de har modtaget en række henvendelser vedrørende problemet.

- Volkswagen har kunnet konstatere, at et antal Id-modeller utilsigtet har aktiveret alarmerne i løbet af den forgangne nat. Volkswagen har modtaget en række kundehenvendelser angående dette, skriver de og fortsætter:

- Vi har nu fået overblik over omfanget og årsagen til dette. Det er et lokalt problem, der er begrænset til Danmark, og den utilsigtede aktivering af alarmerne skyldes en opdatering. Det er 585 Id-modeller, der har været påvirket af denne opdatering, og der er allerede udrullet endnu en opdatering, der har løst problemet.

Det tyske bilmærke beklager de gener, det har haft for både kunder og omgivelser.