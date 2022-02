Dansk bitcoin-milliardær til modangreb - vil forhindre at tonsvis af slam ender i havet

- Det skræmmer mig virkelig meget, at vi dumper beskidt slam i havet. Vi har et ansvar for at samle vores affald op, inden vi fører det tilbage til naturen, siger Niklas Nikolajsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Niklas Nikolajsen er blevet mangemillionær på at investere i Bitcoins. Han bor i dag i Schweiz, men købte sidste år fyrtårnet på den lille kattegatø Hjelm. Øen ligger midt i det område, hvor Aarhus Kommune har planer om at dumpe bundfaldet fra rensningsanlægget.

- Hjelm Dyb er et af vores eneste uberørte farvande i Danmark. Det kan tage naturen årtier at genneopbygge havbunden. Det er både et fantastisk område for lystfiskere og for os, der bor der.