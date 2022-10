Danmarks dyreste: Unik landejendom sat til salg

Det er en sjældenhed, at en ejendom af denne kaliber kommer til salg, fortæller Nanna Frederikke Juhl. Ifølge hende svarer salgsprisen heller ikke til det beløb, der er brugt på opførslen.

Ligger i toppen

Der har allerede været interesserede fra både ind- og udland, men hvornår boligen ryger af markedet, tør filiallederen dog ikke spå om.

- Der er få steder i Danmark, der kan det som Kleppenhus kan. Og det er jo et særligt fantastisk sted, hvis man er glad for heste, siger Nanna Frederikke Juhl.



Med en udbudspris på 70 millioner placerer boligen sig ikke kun i top over landets landejendomme. Der er også adskillige millioner ned til nummer to på listen.

Ifølge Boliga er det over 300 år gamle Lerbæk Gods ved Vejle til salg for 59,5 millioner den andendyreste landejensom. Der er dog fortsat et stykke op til den dyreste ejendom i landet, der ligger midt i København, rummer 700 kvadratmeter og koster 100 millioner kroner.