Corona spøger stadig: Så mange fløj til og fra Aarhus sidste år

Alligevel ser lufthavnsdirektøren optimistisk på fremtiden. I passagertallene for 2021 ser man nemlig en lille fremgang i forhold til 2020, hvor knap 120.000 rejste igennem lufthavnen.

- Vi skal lige have det her corona-spøgelse til at aftage lidt, men vores pipeline er superspændende. Der er rigtig mange interessante dialoger nu med luftfartsselskaberne, siger Nicolai Krøyer, administrerende direktør i Aarhus Aiport, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dobbelt størrelse i 2022

Under nedlukningen sidste år påbegyndte lufthavnen en renovering og udbygning til omkring 140 millioner kroner. Lufthavnen bliver faktisk dobbelt så stor med tre nye gates, som gør det muligt at betjene op til syv fly samtidig.

Endnu en grund til at være optimistisk, hvis man spørger lufthavnsdirektøren.

- Det gode er jo også, at vi har en helt ny lufthavn til sommer, som vi kan vise frem. Med alle de faciliteter vi har bygget på. Både et hotel, en lækker shop, rigtig fine spisefaciliteter, og vi får en lufthavn, der er dobbelt så stor, som den vi kender.

Ifølge Nicolai Krøyer står udvidelsen af lufthavnen færdig til sommer.