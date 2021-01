Corona kickstartede drømmen: Pernille snitter på livet løs

I marts sidste år vikarierede Pernille Zankel Bossow som lærer. Og så skete det.

- Det kom virkelig som et chok for mig, at hele landet blev lukket ned, fortæller hun.

Efter chokket kom refleksioner og tiden til at fordybe sig.

- Det var i forvejen svært at finde fast arbejde, og hvordan ville det ikke se ud efter corona? Samtidig mærkede jeg lysten til at bruge mine hænder, så jeg købte en gigantisk linoleumsplade og gik i gang med den, siger hun.