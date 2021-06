Campingplads var til salg i tre år: Pludselig væltede det ind med købere

Medieomtale hjalp godt på vej

Det var da heller ikke kun i nærområdet, man lagde mærke til, at prisen pludselig var forholdsvis tilforladelig. Her på TV2 ØSTJYLLAND beskrev vi blandt andet, at campingpladsen var til salg, og Ekstra Bladet sendte en reporter til Djursland for at beskrive, hvad man kunne købe for 2,5 millioner kroner.

- Der var rigtig mange sjællændere, som måske har en relation til Ebeltoft gennem ferie. Det er jo ren idyl at kunne købe en campingplads, da prisen gjorde, at man som ene mand eller par kunne gøre det, siger Morten Skovholm.