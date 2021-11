Byrådsmedlem bruger falske personer i sin valgkamp

For der har været mange forskellige måder, hvorpå kommunalvalgskandidaterne har forsøgt at skille sig ud på de sociale medier i forbindelse med deres valgkampagner. Eksempelvis Daniel Madié fra Randers Kommune (K), hvis valgvideo er stærkt inspireret af James Bond.

- I Jan Fischers video snakkes der rent faktisk om politik og lidt om, hvad han går ind for. Andre steder er videoerne helt blottet for indhold. Og samtidig er det bedre end valgplakaterne, hvor der som regel bare er et foto og et bogstav, siger Roger Buch til TV2 ØSTJYLLAND.

Shitstorms kan være positivt

Ifølge kommunalforskeren ser nogle politikere positivt på sagen, hvis de ender ud i en shitstorm på baggrund af deres valgvideo. For en shitstorm er opmærksomhed.

Han påpeger også, at borgere af og til også bliver "forargede over de forargede", og reagerer på, at det ikke kan passe, at folk hidser sig op over en storm i et glas vand.