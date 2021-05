Bryllupper og konferencer: Bookinger vælter ind

Her har de oplevet, hvordan mange har ventet med at booke den endelige dato, indtil der var mere klarhed over restriktionerne.

- Vi kan mærke, at bookinger ruller ind – og i særdeleshed på de store bryllupper, der ikke har haft nogle steder at være, siger Anne Sophie Gamborg.

Egentlig har rigtig mange af deres kunder booket lokaler, men uden at fastsætte datoen. Dagen igennem har der dog været godt gang i kalenderen, der begynder at få de endelige krydser.

- Mange generalforsamlinger har været booket uden dato, men de begynder nu at melde ind, så vi glæder os helt vildt til at komme i gang. Det er så dejligt, lyder det fra Anne Sophie Gamborg, der ikke er i tvivl om, at de går en travl sommer i møde.