34-årig mand fængslet for racistisk overfald på Djursland

En 34-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med et "groft racistisk motiveret overfald" på to mænd i Mørke i Djursland.

Varetægtsfængslingen er resultatet af et grundlovsforhør i Retten i Randers.

Overfaldet blev begået den 21. juli sammen med en medgerningsmand.

Slog med knojern

De to gerningsmænd opsøgte en 35-årig mand på en parkeringsplads, hvor de stillede ham en række spørgsmål vedrørende hans tro.

Manden valgte efterfølgende at gå mod sin bopæl, hvor han blev opsøgt af de to mænd, der havde fulgt efter ham.

De to gerningsmænd sparkede dørene ind til både hans værelse og til hans 38-åriges vens værelse og ifølge sigtelsen overfaldt de her de to mænd med flere slag med blandt andet et knojern og en tung genstand.

- Vores foreløbige efterforskning peger på, at overfaldet er racistisk motiveret, og at de forurettede og gerningsmændene ikke kendte hinanden. Det er et meget groft overfald, og vi er i fuld gang med efterforskningen af sagen – også med henblik på at finde frem til den anden gerningsmand, ” siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelse.

Den 34-årige sigtes desuden for at have truet en 35-årig kvinde, som var vidne til episoden.

Anklagemyndigheden har anmodet om lukkede døre til grundlovsforhøret, og derfor ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse om yderligere detaljer om sagen.

Den 34-årige nægter sig skyldig.