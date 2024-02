Brud lukker veje i flere timer

Et brud på en fjernvarmeledning i Mørke påvirker trafikken i byen frem til klokken 15.

Det oplyser Mørke Fjernvarme i den lokale Facebookgruppe.

Her skriver de, at følgende veje bliver påvirket af arbejdet med at reparere bruddet:

Stationsvej, Mosevej, Trælgårdsvej, Ebeltoftvej 1-23, Parkvej, Kirkevej og Tværvej.