Brandfolk lægger langsigtet plan for slukning

Onsdag eftermiddag udsendte Østjyllands Politi en beredskabsmeddelelse, hvor de advarer om, at det kan være sundhedsskadeligt at indånde for meget af røgen for branden. Røgen er dog ikke giftig, fremgår det.

"Der er foretaget målinger af røgen fra branden, og den vurderes p.t. ikke til at være giftig. Det kan dog være sundhedsskadeligt, hvis man indånder røg gennem længere tid, og derfor opfordres borgerne i det berørte område til ikke at opholde sig direkte i røgen. Bliver man generet af røgen, så søg indenfor og luk vinduer, døre og ventilationsanlæg. Hvis man føler ubehag efter at have været i røgen skal man kontakte egen læge eller vagtlægen. Kontakt kun politi eller alarmcentral ved sværere symptomer," står der i beredskabsmeddelelsen.

Overvejer om branden skal slukkes

Derfor handler opgaven på dag tre ved storbranden i Pindstrup også om at få lagt en plan for det videre forløb.

Dermed også sagt, at indsatsen på brandstedet i Pindstrup kommer til at vare i flere dage. Hvor længe tør Jesper Hansen ikke sige noget om.