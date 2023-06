Brandfolk brugte timer på at komme ind til ilden

Brandfolk fra tre stationer kørte tirsdag klokken 17.23 til virksomheden Novopan Træindustri A/S i Pindstrup, hvor en brandalarm var blevet aktiveret.

Det samme var sprinkleranlægget i en stor hal, oplyser Johnny Damgård, der er operationschef i Beredskab og Sikkerhed.

- Det viste sig, at der var opstået ild inde i en lukket transportkasse med et gummibånd. Jeg er ikke klar over, hvorfor ilden opstod, eller hvad der var ild i, men virksomheden arbejder jo med træ, så det er nærliggende at formode, at maskinen har indeholdt træ, siger Johnny Damgård.

Indsatsen for hans folk blev ikke nemmere af, at der skulle arbejdes i højden, mens det tog nogle timer, før det lykkedes at komme ind til branden.

Brandfolkene fra henholdsvis Kolind, Rønde og Hornslet forlod stedet klokken 21.30.

Det er uvist, hvor omfattende skaderne er.