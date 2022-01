Brand i bymidte: Kvinde reddet ud af flammer

I skrivende stund, sent tirsdag aften, er brandvæsnet fortsat i gang på adressen, men ilden er nedkæmpet, og nu er det efterslukningen, der skal gøres færdig.

Der er dermed ikke bekymring for, at huset er så beskadiget, at det kan styrte sammen, fortæller operationschefen.

Det vides endnu ikke, hvordan branden begyndte.