Borgmester: Selvforståelsen i Hornslet passer ikke med virkeligheden

Der mangler plads i daginstitutioner og skolen får ikke tilført penge nok til de mange børn, der flytter til kommunen i disse år. Tilflytter føler sig snydt af kommunens reklamer for gode forhold for børnefamilier, og det lokale distriktsråd gik torsdag ud med en meget opsigtsvækkende opfordring:

- Flyt ikke til Hornslet!

Borgmester Ole Bonnesen var fredag aften med i nyhederne på TV2 ØSTJYLLAND for at svare på kritikken. Her var han klar i mælet, kritikken har ikke noget på sig. Han mener, at nogle af tilflytterne og distriktsrådet overvurderer situationen i Hornslet.

- Jeg er slet ikke enig, og jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg hørte det her. Hornslet har haft første prioritet i vores kommune, fordi der er stor tilflytning, og vi har en kapacitet både på skole og på daginstitutionerne, hvor vi tager højde for tilflytningen, siger borgmesteren.

En af de forældre, der er bekymret for, om skolen i Hornslet kan følge med den store tilflytning, er Brian Lind Poulsen, der flyttede til Skødstrup i juni 2019.

- Jeg er da bekymret for den faglige og sociale udvikling, når der må være flere børn i hver klasse, og at der samtidig er færre penge per klasse. Det er mens børnene er i indskoling, at der virkelig skal fyldes læring på, og det går da udover læringen, hvis forholdene er pressede, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kenneth Busk Sørensen er også flyttet til Hornslet indenfor det seneste år. Han har haft mere end svært ved at finde en vuggestueplads til sin dreng på to et halvt år. Han går stadig i institution i Aarhus Kommune, og der er ikke noget, der tyder på, at det ændrer sig lige foreløbelig.

Afviser kritik

Men borgmester Ole Bollesen giver ikke meget for tilflytternes og distriktsrådets kritik af de lokale forhold. Han forklarer, at Rønde har en større tilflytning end Hornslet.

- Selvforståelsen i Hornslet er lidt en anden end virkeligheden, siger han som svar på kritikken.

Han forklarer, at der er afsat penge til at bygge en ny daginstitution med plads til 120 børn, og i de kommende budgetforhandlinger for 2021 er der lagt op til at afsætte 95 millioner kroner til at udvide skolen.

Anerkender du kapacitetsproblemerne?

- Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg talte med daginstitutionslederne i dag og folkeskolefolkene og de siger, der er plads nok. Hornslet skole, hvor folk siger, det er så slemt, der er en klasse i gennemsnit på 23 elever, siger borgmesteren.

Mangler penge

Kommunens egne tal viser dog, at problemerne på Hornslet Skole handler om andet end antallet af elever per klasse. Med 801 elever er Hornslet Skole langt den største skole i Syddjurs Kommune.

Og det har vist sig at være et økonomisk problem for skolen, der har kørt med et underskud på 1,9 millioner kroner det seneste år.

Det skyldes en tildelingsmodel, hvor skolerne får flest penge for de første 200 elever og gradvis færre penge per elev derefter.

Tabellen viser, hvor mange penge skolerne i Syddjurs Kommune får per elev. Foto: Syddjurs Kommune