Borgere jubler - nu skal flere års problemer med rustpletter undersøges

Synlige rustpletter på både lygtepæle og postkasser. Det er et syn, naboerne til jernstøberiet Sabro A/S i Hornslet, efterhånden har vænnet sig til - dog ikke uden at protestere.

Naboerne mener, at rustpletterne skyldes jernstøv fra netop Sabro A/S. Derfor gav Miljøstyrelsen i 2017 virksomheden påbud om at finde ud af, hvor støvet kommer fra.

Efter to års ventetid venter undersøgelsen nu endelig rundt om hjørnet. Og det glæder Ulrik Møller, der ejer Hornslet Værktøjsfabrik, der ligger tæt på støberiet. Her opdagede han de første problemer tilbage i 2011.

- Det bekræfter bare, det vi har sagt hele tiden: at der er problemer herude.

Undgik undersøgelse

Sabro A/S klagede i 2017 over Miljøstyrelsens påbud og dermed undgik de at skulle undersøge støvudslippet, imens klagen blev behandlet.

Vi er meget optaget af at efterleve de krav, som vore omgivelser kræver af os. Tor Berthelsen, direktør, Sabro A/S

Men nu går den ikke længere, da Miljø- og Fødevareklagenævnet har valgt at stadfæste afgørelsen.

- I denne situation har Sabro A/S ikke ment, at støvudslippet kunne henføres til dem. Det har vi klart ment, og det har klagenævnet nu givet os ret i, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Yvonne Korup.

På lygtepæle i området nær jernstøberiet er der synlige rustpletter.

Med afgørelsen kan Sabro A/S se frem til at få et nyt påbud om en undersøgelse efter nytår.

TV2 ØSTJYLLAND har fredag været i kontakt med Sabro A/S's norske ejer og forelagt dem Miljø - og Fødevareklagenævnets afgørelse. Direktør, Tor Berthelsen, har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver blandt andet følgende i en mail til TV2 ØSTJYLLAND:

- I vores ejertid vil vi intensivere vort samarbejde med myndighederne. Vi er meget optaget af at efterleve de krav, som vore omgivelser kræver af os, og en af vores kerneværdier er at drive sunde og seriøse industri-virksomheder.

"Miljøsvineri"

Ud over afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan Ulrik Møller også glæde sig over en personlig sejr.

Sabro A/S har nemlig tidligere stævnet hans virksomhed for æreskrænkende udtalelser, da han flere gange har kaldt jernstøvet for miljøsvineri.

Men den sag har Ulrik Møller nu vundet.

- Jeg modtog dommen i dag. Jeg er meget glad for at være frifundet i en sag, der har kostet mig mange ressourcer og tid. Det er en stor lettelse.

Selvom der nu er sat et foreløbigt punktum i sagen tør Ulrik Møller dog ikke tro på en løsning i den nærmeste fremtid.

- Jeg tvivler på det. Efter syv år hvor jeg har troet at sagen var lige til højrebenet, har jeg opdaget, at det var den ikke.