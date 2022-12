Blodpøl mødte pårørende efter dødsulykke: - Det er uacceptabelt

Kris Molbæk undrer sig over, at det kunne gå galt med oprydningen.

- Vi ville bare gerne over og lægge blomster og tænde vores lys ved siden af. Det var mærkeligt at stå der og tænke, at ens kammerat lige er gået bort og så se hans blod og alt det der. Det gjorde en ked af det, fortæller han.

Politiet erkender fejl og beklager

Med ham var også Amelia, som ikke ønsker sit efternavn frem i artiklen her. Hun følte også ubehag ved situationen. Til gengæld roser hun brandvæsenet for at komme over til de pårørende, da de stod og ventede på, at oprydningen var slut.

- Indsatslederen kom over og undskyldte og kondolerede. Det var rigtig rart, at han kom over til os, for det er sindssygt at komme ud til et sted, hvor en kammerat er blevet kørt ned, og så er der en blodpøl, hvor der ikke er ryddet op, siger hun, som har kendt den dræbte, siden hun var 12-13 år gammel.

TV2 ØSTJYLLAND har lørdag eftermiddag talt med Østjyllands Politi, som forklarer, at det rigtignok var deres opgave at rekvirere beredskabet til oprydning.

- Det kan vi bare konstatere, at det har vi ikke gjort, og det skal vi selvfølgelig, så det er en fejl, og det kan vi kun beklage, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Martin Christensen.