Bilister drøner forbi skovbørnehave: Nu ønsker forældre en cykelsti

Politiet har også været var ude med fotovogn, men der blev ikke delt bøder ud den pågældende dag, men både internt i kommunen og sammen med politiet er en hastighedsnedsættelse blevet diskuteret.

- Det vil dog være en falsk tryghed at sætte hastigheden ned til eksempelvis 60 km/t, fordi der fortsat vil være nogle få bilister, som er uden for pædagogisk rækkevidde og som vil køre alt for stærkt, siger afdelingsleder Paw Nielsen og uddyber:

- Så kunne man godt se på nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger, men vores målinger viser ikke, at der er et behov for det.

Cykelsti står øverst på ønskelisten

For Jakob Højgaard Mohn er der dog ingen tvivl om, at trafikforholdene skal forbedres.

Både for dem, som afleverer deres barn i bil - hvilket alle stort set gør lige nu - og særligt for dem, som ønsker at lære deres barn at cykle til børnehave.