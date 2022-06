Bilist fængslet - gik amok foran Aldi

Herefter accelererede den 57-årige mand igen og kørte direkte hen mod en anden bil, ført af en 36-årig mand. Manden måtte hurtigt bakke op over et helleanlæg for at komme væk.

Den 57-årige mand kørte derefter fra stedet, men blev kort efter anholdt i sit sommerhus, hvor hans bil også befandt sig. Det oplyser Østjyllands Politi i mandagens døgnrapport.

Den anholdte mand bor i Aarhus. Han blev mandag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Her valgte dommeren at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Den 57-årige mand kærede ikke kendelsen.