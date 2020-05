To biler kørte frontalt sammen - en person anholdt

Politiet modtog anmeldelsen om færdselsuheldet i Knebel klokken 16.53. En person er anholdt med henblik på at få taget en blodprøve. Der er ingen personskade. Foto: Øxenholt foto

Klokken 16.53 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et færdselsuheld på Djursland.

På Holmbjergvej i Knebel kørte to personbiler frontalt sammen.

- Den ene bil kommer for langt over i den anden side, så det ser ud til, at den ene bil ikke holder sin bane, oplyser vagtchefen hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men det er svært at sige, hvad der er årsagen til det. Vi har anholdt en person med henblik på at få taget en blodprøve, lyder det fra politiet.

I den ene af bilerne sad én person, og i den anden bil var der to personer.

Østjyllands Politi oplyser, at der ikke er sket personskade. Der er også ryddet op på uheldsstedet.

