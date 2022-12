Bil i flammer - fik nær fat i villa

Inden for en halv time formåede brandvæsnet dog at få slukket flammerne, inden det gik så galt, og huset slap med et par varmeskader på blandt andet et vindue samt en røgskade på facaden.

Årsagen til bilbranden er ifølge Østjyllands Brandvæsen endnu ukendt.

Ingen personer er meldt tilskadekomne efter branden.