Bestialsk drabsdom anket

Mange pårørende kan nu ånde lettet op.

Anklagemyndigheden har nemlig valgt at anke den dom på 12 års fængsel, som Frank Brix Danielsen for to uger siden fik for drabet på sin samlever, 50-årige Britt Palmgren.

Det bekræfter specialanklager Birgitte Ernst overfor TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi mener, straffen er for lavt udmålt, så den skal skærpes, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Dommen faldt for to uger siden, og da kaldte Britt Palmgrens veninde den alt for mild.

- Han fortjener den højeste straf. Den aller, aller højeste. Det er mildt, han kun får 12 år, sagde Annebeth Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.



Drabet fandt sted i parrets hjem i Ebeltoft i januar.

78 knivstik

Den 50-årige kvinde blev stukket med en kniv 78 gange i ansigtet og på kroppen. Hendes hals blev også delvist skåret over, og den dømte har erkendt, at det skete, mens parrets 13-årige datter befandt sig i huset.



I retten erkendte den 53-årige drabsmand at stå bag drabet og forklarede, at det "slog klik for ham".

Den dømte valgte at modtage dommen i Retten i Randers, som Anklagemyndigheden altså nu anker og vil have skærpet i Vestre Landsret.