Beder om hjælp til at bruge 17 millioner kroner

Syddjurs Kommune inviterer borgere i Rønde til at deltage i en form for spil, hvor der skal bruges millioner på en ny hovedgade i byen.

I alt har byrådet afsat 17 millioner kroner til at modernisere området omkring Hovedgaden, og det er penge, politikerne vil have hjælp med at fordele til forskellige projekter.

Det sker tirsdag den 21. november, oplyser Syddjurs Kommune på sin hjemmeside.

Til arrangementet får de fremmødte en stak sedler, der hver har en værdi på en million kroner. De skal fordeles ud på de projekter, hvor man mener, der skal bruges penge.