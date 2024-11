Mariannes demente mand blev slået: - Beboerne er gidsler i det her

’Han er en, som man prøver at undgå for ikke at komme i karambolage med ham’.

Sådan beskriver Marianne Riber Rasmussen sin mands nabo på demensplejehjemmet Frejasvænge i Kolind.

Hendes mand, Ronald Rasmussen, har demens, og bor i egen lejlighed, hvor Marianne Riber Rasmussen dagligt besøger ham.

Dog præger utryghed hendes besøg.

Ronald Rasmussens nabo, som også lider af demens, er nemlig stærkt udadreagerende.

- Det er en stressfaktor hele tiden at skulle have øjne i nakken og tænke over, ‘hvor mon han nu er, og hvordan slipper jeg for at have kontakt med ham?, siger Marianne Riber Rasmussen.

Utrygt

Hun ved godt, at naboen ikke slår af ond vilje, men nærmere fordi han mistrives.

Dog mener hun, at utrygheden hos både de ansatte og beboerne er så stor, at der skal ske noget.

- Det er synd for beboerne, for nogle af dem er decideret bange for ham. Det kan ikke være meningen, man skal være et sted, hvor man ikke er tryg, siger hun.