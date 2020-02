Auktion samler 130.000 kroner ind til nyt børnehospice

- Vi håber, at der bliver samlet 100.000 kroner ind, men det er jo kun et gæt. Det kommer an på, hvor købelystne folk er.

Sådan lød det kort før kunstauktionen fredag eftermiddag fra Mogens Fokdal, der er præsident for den lokale Rotary-klub i Ebeltoft.

Og det gik da også over al forventning. Kunstværkerne endte nemlig med at indbringe hele 130.000 kroner, som skal gå til det nye børnehospice, Strandbakkehuset, i Rønde.

- Jeg er overvældende glad. Det siger meget om befolkningen her. De støtter op om en god sag. Og vi er glade for, at vi nu kan overrække beløbet til det nye børnehospice, siger Mogens Fokdal til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene skal gå til legepladser og forhindringsbaner

De indsamlede penge skal blandt andet gå til legepladser og forhindringsbaner på det nye børnehospice, som man lige nu er i gang med at bygge, og som forventes at stå færdigt til december.

Pengene er med til at støtte op om den drøm, vi har med Strandbakkehuset. Rikke Nichols, projektleder, Strandbakkehuset

Og de 130.000 kroner falder i rigtig god jord hos Strandbakkehuset.

- Jeg vil bare sige tusind tak til alle, der har støttet op. Pengene er med til at støtte op om den drøm, vi har med Strandbakkehuset. En drøm om at kunne tilbyde liv, leg og lindring til de syge børn og unge samt deres familier, som bliver indlagt i en svær periode, siger Rikke Nichols, der er projektleder hos Strandbakkehuset, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var Jacob Haugaard, der fredag eftermiddag stod for at svinge hammeren på auktionen.

Betyder meget at kunne hjælpe

I alt havde 60 lokale kunstnere doneret værker til auktionen, som blev afholdt på Fregatten Jylland I Ebeltoft. Og det er ikke tilfældigt, at pengene skal gå til netop et børnehospice.

- Jeg synes ikke, man kan støtte noget, der er bedre end et børnehospice, og det har jo også vist sig at være en god ide, for tilslutningen hertil har jo været helt enestående, siger Mogens Fokdal.

Derfor fortsætter indsamlingen også, fortæller præsidenten.

- Den 1. marts har vi et kombineret banko- og middagsarrangement, hvor vi har fået doneret præmier, og hvor vi også håber at få et pænt stort beløb, så vi får mere end de 130.000 kroner at give videre, siger han.

Mogens Fokdal, der er præsident for den lokale Rotary-klub i Ebeltoft, har sat alle sejl ind for at samle så mange penge sammen som overhovedet muligt til fordel for det nye børnehospice ved Rønde.