Anni og Anni har givet deres millionforretning væk gratis: - Det er mega fedt!

Naturligt og råt

Mens de to Anni'er kan se frem til at give ansvar fra sig, er Hella Kaae Sørensen på vej til at tage det hele på sig. Hun er for tiden til stede i butikken, hvor hun suger erfaring til sig fra de to nuværende ejere.

Fra 1. oktober skal hun selv overtage det hele, og det er en drøm, der kommer til at gå i opfyldelse.

- Jeg er kommet meget i Ebeltoft, og jeg har i et års tid gået og sagt, at jeg rigtig gerne vil have en butik i byen med planter, blomster og interiør, fortæller Hella Kaae Sørensen.