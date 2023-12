Anholdt kørt på skadestuen med bidemærker fra politihund

En 30-årig mand forsøgte tirsdag aften at flygte til fods fra en politihund.

Det endte dog med, at han tabte løbeduellen og blev anholdt, oplyser Østjyllands Politi, der måtte have manden forbi skadestuen til kontrol af de hundebid, han endte med at få.

Klokken 22.26 opdagede en hundepatrulje den 30-årige, der kørte rundt i en bil omkring Kaløvigparken i Rodskov ved Hornslet, og da der var stjålne nummerplader på bilen, forsøgte betjentene at få standset den.

I stedet prøvede manden at flygte, men han kørte fast i sneen, sprang ud af bilen og forsøgte uden held at slippe væk til fods. Betjentene sendte en hund efter ham, og der gik ikke mange sekunder, før han var fanget og lagt i håndjern - med et par bidemærker.

Manden blev fundet i besiddelse af to knive, som han blev sigtet for at have.

Han blev også sigtet for sprit- og narkokørsel, for kørsel i frakendelsestiden og for tyveri af nummerplader.