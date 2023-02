Alvorlige lovbrud afsløret: Line frygter det værste

- Det er et sødt billede, konstaterer Line Berg fra Ryomgård, mens hun kigger ned på skærmen. Det er ikke tit, hun finder billeder frem af sine to sønner, Mikas og Elias. Det er simpelthen for hårdt. I dag gør hun dog en undtagelse. Efter at TV2 Østjylland tirsdag kunne afsløre en hårdt presset familieafdeling i Syddjurs Kommune, frygter hun nemlig, at sagsbehandlingen kan komme til at spille en rolle i hendes børns sag. - Ærligt talt har jeg det forfærdeligt. Ikke mindst fordi jeg tænker på, hvordan mine børn har det og ikke har mulighed for at snakke med dem om det, fortæller hun. Hun fik tvangsfjernet sine børn af kommunen sidste år. Hun kæmper lige nu med Syddjurs Kommune om, om hun skal blive ved med at se de to drenge, Mikas og Elias - overvåget eller ej.

- Jeg er meget bange for, at lige så snart man opdager én fejl, hvad så med den næste? Og når det er fejl, der har så stor betydning for børnenes fremtid og deres trivsel, kan jeg kun frygte det værste, siger moren. Både hun og hendes advokat oplever gang på gang, at Syddjurs Kommune begår fejl eller ikke overholder deadlines, og det er frustrerende. - Jeg føler, at det er en kamp nok i forvejen, så det er ikke, fordi jeg har brug for mere kamp end højst nødvendig. Og det er trods alt børnene, det handler om, siger Line Berg.

I alle afdelinger i Familierådgivningscentret bliver loven brudt i forhold til tidsfrister. Her kan du se et udpluk fra Arbejdstilsynets rapport.

Bistandsadvokaten Martin Olsgaard, der har speciale i tvangsfjernelser, kalder rapporten bekymrende læsning. Han har ført flere børnesager for klienter i Syddjurs Kommune, og han oplever ofte fejl. - Det er så mange fejl, der bliver begået i Syddjurs Kommune angående sagsbehandling, siger han. - Den børnefaglige undersøgelse er for lang tid undervejs. Man han har fire måneder, de brugte et år. Line blev ikke inddraget, hun kommer ikke med sine egne kommentarer. SÅ hun har været udsat for det samme, som rapporten peger på, forklarer han. Børn skal have hjælp til tiden Den pressede familieafdelings lovbrud er kommet frem på baggrund af en aktindsigt i Arbejdstilsynets rapport fra sit besøg i december 2022.

Heraf fremgår det blandt andet, at ansatte i specialrådgiverteamet har overskridelser på fristen på 17-18 ud af 25 aktive børnefaglige undersøgelser.

Det er ifølge Caroline Adolphsen, ekspert i socialret og lektor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet, meget alvorligt, at der er så mange fristoverskridelser i så alvorlige sager. - Det er et klart billede af, at det faktisk sker rigtig tit, siger hun. - De her frister er lavet for, at de børn, der har brug for hjælp, får den hjælp, de har krav på til tiden, siger hun.

