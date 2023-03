Aftale på plads for udvidelse af trafiknerve

Rute 15 er navnet for den vejstrækning, der starter ved Aarhus som Djurslandmotorvejen og senere bliver til landevej og ender ved Grenaa.

Dermed er sendes projektet til miljøkonsekvensvurdering, som skal vise, om det er miljømæssigt forsvarligt at anlægge udvidelsen.

Politikerne på Christiansborg har godkendt et kommissorium for en udvidelse af Rute 15 på Djursland.

Det er langs den røde linje, at Rute 15 skal udbygges.

Det er forligspartierne bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035, der har sendt projektet videre i processen.

Der er dog fortsat et godt stykke tid, til projektet bliver til virkelighed. Ifølge Transportministeriet er det først i 2031, anlægsprojektet forventes at starte som følge af forliget.

Der er afsat 12 millioner kroner til miljøkonsekvensvurderingen og 357 millioner til udbygningen.

Aftalen vækker stor tilfredshed hos Jens Meilvang (LA), der er en af ordførerne bag.

Han forklarer, at vejbyggerier er længerevarende projekter, og at det er derfor, at arbejdet først sættes i gang om otte år.

Jens Meilvang er også byrådsmedlem i Norddjurs Kommune, og han ser store fordele for hele Djursland, hvis udvidelsen som ventet bliver til virkelighed.

- Det vil gavne borgernes fremkommelighed og erhvervslivet mulighed for at komme tættere på motorvejsnettet og resten af landet, især fra Grenaa Havn, siger han.

Det store mål for ham er dog stadig, at vejen skal opgraderes hele vejen til Grenaa, hvilket vil kræve yderligere cirka 22 kilometers udbygning. Til det formål er der allerede sat penge af til at kigge på omfartsveje til flere byer langs ruten.

Også transportminister Thomas Danielsen (V) glæder sig over aftalen.

- Det kommer både folk fra Mols og Grenaa og dem, der skal til lufthavnen, til gavn. Jeg håber, vi får en konstruktiv og god proces med de borgere, der vil blive berørt af projektet, og at de kommer med inputs i høringsperioden, så vi får lavet et projekt, der er så godt som overhovedet muligt, siger Thomas Danielsen.