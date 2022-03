Aflyst fem af seks dage: Benjamin ventede forgæves på letbanen

En af dem, der måtte vente forgæves, var Benjamin Lau fra Kolind. Han kører med Letbanen nærmest hver dag, når han skal på arbejde.

- Mit arbejde er ret fleksibelt, og jeg kan arbejde hjemmefra, men jeg føler også et ansvar for at komme ind på arbejde, når det er aftalen, siger Benjamin Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

På grund af arbejdets fleksibilitet vil han heller ikke kalde det et kæmpe problem, men det er meget ubelejligt, forklarer han.