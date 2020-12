Afgørelsen er her endelig: Kommune taber stor fredningssag

Kigger nye veje

Noget Mallorca bliver det altså ikke til. Kommunen er da også allerede i gang med at lave en plan for, hvor de kan udlægge nye perspektivområder – og der har man kig på et ny område lidt nord for Eskerod.

- Det er jo heldigvis stadig sådan, at mange gerne vil flytte til Syddjurs, så vi finder nogle andre områder at gøre attraktive i stedet for, siger Claus Wistoft (V).

Det er også den bedste løsning, mener Peter Iversen. Han var selv klar til at udstykke sin grund, rykke teltpælene op og sælge sin ejendom, hvis fredningen ikke var blevet en realitet.