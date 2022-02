Affald fløj fra Aarhus til Helgenæs

Mens nogen samler skrald på stranden, samler andre poserne op og kører dem på genbrugsstationen - heriblandt Hans Christian Minke.

- Jeg synes, at det her område er så unikt, at det fortjener, at vi bruger en lørdag på det, siger han.

- Så det er dejligt, at folk står sammen om at gøre det rent og pænt på stranden.