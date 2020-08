Ærgrelse over borgmesters udtalelser om en by og dens selvforståelse

- Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da jeg hørte det her. Hornslet har haft første prioritet i vores kommune.

Sådan lød det fredag fra borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S), efter at Hornslet Distriktsråd kom med følgende melding:

"På byens vegne er budskabet fra Hornslet Distriktsråd derfor til mulige tilflyttere: ​Flyt ikke til Hornslet!"

Der er et stort behov for politisk at se på den nuværende skæve tildelingsmodel på skoleområdet, mener medlem af Hornslet Distriktsråd, Ida Uhrenholt.

Knas med selvforståelsen

Det er ikke fordi, folk i Hornslet har noget mod fremmede, men distriksrådet mener, at der mangler plads i daginstitutioner, og at skolen får ikke tilført penge nok til de mange børn, der flytter til kommunen i disse år.

Den kritik gav borgmester Bollesen da ikke meget for, da han fredag aften gæstede TV2 ØSTJYLLAND.

- Hornslet har haft første prioritet i vores kommune, fordi der er stor tilflytning, og vi har en kapacitet både på skole og på daginstitutionerne, hvor vi tager højde for tilflytningen, sagde borgmesteren.

Han fik desuden sagt, at "selvforståelsen i Hornslet er lidt en anden end virkeligheden".

Den udtalelse falder ikke i god jord hos medlem af Hornslet Distriktsråd, Ida Uhrenholt.

- Som distriktsråd er vi ærgerlige over, at der ikke er anerkendelse af den virkelighed, som byen oplever, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

06:05 VIDEO: Her kan du se fredagens indslag om situationen i Hornslet - inklusiv interviewet med borgmester Ole Bollesen (28. august).

Får færre penge end andre skoler

Det store problem er, ifølge Ida Uhrenholt, en tildelingsmodel, der gør, at Hornslet Skole på grund af sin størrelse får færre penge fra kommunen.

Det rammer skolen og dens elever hårdt, lyder det.

- Der er et stort behov for politisk at se på den nuværende skæve tildelingsmodel på skoleområdet, der betyder, at der er væsentlig færre midler til hver enkel elev på Hornslet Skole end på andre skoler i Syddjurs Skole, siger Ida Uhrenholt til TV2 ØSTJYLLAND.

En ”gennemsnitsklasse” i Syddjurs Kommune tildeles årligt 1,3 millioner kroner, mens det beløb for Hornslet Skole er 1,1 millioner kroner. En ”gennemsnitsklasse” skal derfor bestå af 26 elever og ikke kun 22.

Dårligere og dårligere

Det fremgår af et åbent brev fra Hornslet Skoles bestyrelse til udvalget for familie og institutioner i Syddjurs Kommune tildeles.

Heri står der også følgende (der kan forklare Flyt ikke til Hornslet-budskabet):

"Hornslet er jo i den lykkelige situation, at mange mennesker gerne vil bo her. Men i praksis betyder det, at skolens økonomi kun bliver dårligere og dårligere for hver ny elev, som følge af de nuværende knæk og niveauer i tildelingsmodellen, hvor hver ny elev kun tildeles 66% af den gennemsnitlige økonomi."

Ida Uhrenholt fra Hornslet Distriktsråd håber, at Syddjurs Kommune vil ændre tildelingsmodellen fra 2018 hurtigst muligt.