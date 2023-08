Ægtepar har skrevet endnu et drama om Djursland: - Her sker så mange skøre ting

- Vi synes, at Djursland er enormt fascinerende, her sker så mange skøre ting. Djursland er så utroligt sammensat. Der er alt fra økokollektiver, rigmandskvarterer, buddhistiske klostre, rockerborge og meget andet, siger Dagmar Winther.

Ifølge Dagmar Winther synes lokalsamfundet, at det er sjovt, at parrets romaner foregår på Djursland. Og i den lokale boghandel, er man klar til den nyeste udgivelse.

- Når madpakkerne er smurt, skriver vi måske i fire timer. Vi får typisk skrevet os ind i et univers, og pludselig er klokken blevet et godt stykke efter midnat. Så går vi i seng, og fortsætter med tilværelsen, siger Dagmar Winther.

Krimiuniverset fra Djursland er blevet til om aftenen. Her kan ægteparret let bruge flere timer på at sidde overfor hinanden og skrive på hver deres computer.

Det er også den smukke natur på Djursland, som parret finder perfekt til at danne rammerne for deres fiktive spændingsromaner.

Parret har tilsammen seks børn, hvoraf den yngste er fem år. Hvis ikke bogskrivningen blev planlagt minutiøst, havde det ikke været muligt for dem at forene rollen som forældre, fuldtidsarbejdende og krimiforfattere.

- Vi ser lidt på det, som andre ser på styrketræning. Det kan være svært at komme afsted, men når man har gjort det, føles det rigtig godt i kroppen. Det er en form for mental styrketræning, siger Dagmar Winther og tilføjer, at både hun og hendes mand ser skriveriet som en sjov hobby at have sammen.

Skrevet sammen i mere end 10 år

Kenneth Degnbol og Dagmar Winther arbejder på hver deres højskole. De skrev deres første krimi sammen i 2012. Meget er sket siden da, men på trods af ægteskab og børn holder deres interesse for at forfatte ved.