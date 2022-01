Aarhus vil dumpe bundfald ud for nabokommunes kyst

Skal Aarhus Kommune bygge stort, må Aarhus Kommune også selv kunne finde plads til konsekvenserne af det.

Sådan lyder det fra formand for natur-, teknik- og miljøudvalget i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen (SF).

I den jyske hovedstad har kommunen nemlig planer om at udvide et rensningsanlæg på havnen i Aarhus, og det vil betyde, at omkring 930.000 kubikmeter bundfald skal væk. Lige nu lyder planen, at det skal smides på havbunden nogle kilometer ud for Djurslands østlige kyst.

- Problemet er, at man graver et havneområde op i Aarhus. Så bør man jo også på land i Aarhus finde plads til at få bortskaffet det her fyld. Der er masser af steder, hvor der er behov for opfyldning af materiale, siger Kim Lykke Jensen.