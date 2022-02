Åbnede restaurant i marts 2020 - og overlevede

Da coronakrisen gjorde sit indtog, frygtede brancheorganisationen Horesta, at 20 procent af deres i alt 17.000 medlemmer risikerede at måtte lukke. Det endte dog med, at kun 191 af deres medlemmer gik konkurs i perioden marts til oktober sidste år.

Og med gåpåmod har også Restaurant Kjøbstaden altså også klaret skærene.

- Vi glæder os bare til at prøve, at der ikke er corona, og se, hvordan det er at drive restauration på normale vilkår. Det bliver fedt, og vi glæder os, siger Kennett Sørensen.

Lige nu sættes alle sejl ind på at få gjort restauranten klar til at kunne modtage endnu flere gæster på daglig basis.

- Travlt, det har vi, når Kennett Sørensen lige at sige, mens han ligger under et køkkenbord og forsøger at ordne en vandledning, før makkeren Dennis drilsk bryder ind:

- Man kan da ikke få stress med det tempo. Han har brugt fire dage på at sætte den ordentligt i.

- Ti stille, svarer Kennett Sørensen med et grin.

- Hold din kæft, lyder det tørt fra Dennis.

De forventer at åbne restauranten på fredag, hvor der allerede er mange reservationer.