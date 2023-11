9 ud af 26 siger op på Hospice Djursland

For nylig skrev de ansatte sygeplejersker på Hospice Djursland et åbent brev til Region Midtjylland, hvor de udtrykte utilfredshed med, at der blev skåret på blandt andet nattevagten.

Nu har 9 ud af de 26 sygeplejersker sagt deres stillinger op. Det bekræfter bestyrelsesformand Jørgen Keinicke over for TV2 Østjylland.

Det betyder, at man i en periode ikke kan tilbyde de sædvanlige 15 pladser på stedet, indtil man har fået genbesat alle stillingerne.

Bestyrelsesformanden ærgrer sig over, at sygeplejerskerne har sagt op uden at have givet de nye arbejdsopgaver en chance.