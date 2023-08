9-årige Kathrine har leukæmi – fik for en stund noget andet at tænke på

Det kan være hårdt at gennemgå et kræftforløb med dertilhørende sygehusbesøg, medicinindtag og blodprøver. Og for børn er det ekstra hårdt. Det kan 9-årige Kathrine med leukæmi og hendes mor Helene Hejndorf Haack skrive under på. - Der er sygehusbesøg med blodprøver, og der er ekstra vask af sengetøj, ekstra rengøring og meget andet, så hverdagen er godt fyldt, fortæller moren til TV2 Østjylland.

quote Hver fredag er hun oppe på at tage svimlende 12 piller Helene Hejndorf Haack, mor til Kathrine

Især pilleindtaget kan være en stor mundfuld for en 9-årig pige. Hver dag skal Kathrine tage to piller mod den forfærdelige sygdom, og fredagen er særlig slem. - Hver fredag er hun oppe på at tage svimlende 12 piller, fortæller Helene Hejndorf Haack. - Jeg kaster tit pillerne op, så jeg skal tage dem to eller tre gange. Det er ikke sjovt, supplerer datteren. 'Mange flere at lege med' Derfor er det også rart, når der kommer afbræk, så sygdommen for en stund er i baggrunden. Og sådan et fik familien i den her uge, hvor Lions Club for 22. gang inviterede familien og andre med kræftramte børn i Djurs Sommerland. - Der er andre at lege med, end jeg har derhjemme, og der er en masse forlystelser, som jeg ikke har derhjemme, lød det lykkeligt fra Kathrine under besøget i forlystelsesparken.

I alt var 117 personer tilmeldt. Solvejg Kaae Hansen fra Lions Club Aarhus har været med til at stable arrangementet på benene. For hele familien Og det er ikke kun de kræftramte børn, der får en god dag. - Vi hjælper på den måde, at vi også synes forældrene og søskende til de syge skal have en fridag. Derudover køber vi gaver til de børn, der har det for dårligt til at komme med i dag, siger hun til TV2 Østjylland.

quote Jeg kan godt lide at hjælpe mennesker. Det har jeg altid kunnet Solvejg Kaae Hansen, arrangør, Lions Club