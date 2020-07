87-årige Egon er forsvundet fra sit hjem på Djursland

Opdatering Egon er onsdag eftermiddag fundet druknet. 87-årig mand forsvandt: Nu er han fundet druknet

En 87-årig mand ved navn Egon er tirsdag omkring kl. 13.30 forsvundet fra sit hjem i Kolind på Djursland, og hans hustru meldte ham efterfølgende savnet.

Østjyllands Politi har både aften og nat ledt efter ham, men uden held. Og de opfordrer nu borgere i området til at kigge i deres garage og udhuse for at se, om manden kan være der.

- Vi vil især gerne, at folk i Kolind og de omkring liggende byer tjekker skuer, haver, udhuse og garager, siger Anne Tiedemann, der er Kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND

Egon er omkring 1,90 meter høj, iført lys vindjakke, ternet skjorte, lyse bukser og blå sko. Og så går han lidt skævt på det ene ben.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.

