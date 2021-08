80.000 kroner til veteranhjem: - Jeg kan næsten få tårer i øjnene af det

Pengene skal blandt andet gå til, at veteranerne kan komme på ture, og at der kan købes materialer til hjemmets forskellige grupper, der for eksempel maler. Noget lokalformanden er rigtig glad for.

- Det hjælper os med at bygge op, og jo mere vi bygger op, jo mere har vi grobund i at formere os og få flere besøgende. Det er jo det, vi er her for. Vi er her for at hjælpe så mange som muligt, siger Peter Bjørndal.



Foruden den obligatoriske deltagerdonation har flere lokale virksomheder også spædet i puljen, så Veteranhjemmet Midtjylland kan tage hjem med en samlet check på 80.600 kroner.