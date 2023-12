800 ansatte frygter planer: Trafik og stank vil ødelægge Djurs Sommerland

800 medarbejdere i Djurs Sommerland blander sig nu i debatten om et muligt biogasanlæg tæt på forlystelsesparken i Nimtofte. De mener, det kan få alvorlige konsekvenser for deres arbejdsplads.

Det sker i et debatindlæg i Aarhus Stiftstidende.

'At placere et af Danmarks største biogasanlæg lige rundt om hjørnet vil være en katastrofe. Vores gæsters besøg starter allerede på vej til parken, og kan man forestille sig en dårligere start på en god dag, end når trafikken spænder ben? Nej vel. Det vil ske med dagligt op til 400-500 kørsler tung og langsomt kørende trafik med gylle mv. på de i forvejen belastede veje på Djursland,' lyder kritikken fra medarbejdergruppen.



De frygter blandt andet, at der vil opstå regulært trafikkaos i højsæsonen. Og så er der frygten for, at der vil komme lugtgener fra et biogasanlæg.

'Den dag, der er den mindste snert af lugt, vil vi blive mødt af et ramaskrig - uanset om der er 5.000 eller 20.000 gæster i parken. Det kan vi ikke håndtere,' skriver de i debatindlægget.

