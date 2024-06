75-årig spritbilist skal fem år i fængsel

En 75-årig mand er mandag af Retten i Randers idømt fem års ubetinget fængsel for at have kørt en 25-årig kvinde ihjel sidste år. Det skriver Ritzau.

Det oplyser anklager Mads Fransen.

Manden var fuld, da han den 30. november satte sig bag rattet i sin Volvo.

Kvinden blev påkørt bagfra, mens hun cyklede Århusvej ved Tirstrup på Djursland. Hun døde den følgende dag.

Manden har under retssagen haft svært ved at huske alle detaljer, men har stort set erkendt sig skyldig. Han overvejer, om han vil anke dommen.