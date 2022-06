58-årig frygtede aldrig at kunne gå igen: Nu har hun besteget verdens længste trappe

Inden ekstremløbet Niesen-Treppenlauf i Schweiz, som hun deltog i forrige weekend, trænede hun ved at gå op og ned ad Ørnerede-trappen 40 gange på én træning.

- Da jeg startede min trappetræning følte jeg, at jeg var ved at omkomme på Ørnerede-trappen. Men nu er det ikke noget problem for mig. Jeg tror på, at stort set alle vil kunne gøre det, hvis man har viljen og lysten til at holde sig i gang, siger hun.

- Og det betyder bare så meget for ens livskvalitet, at man husker at få trænet, og derfor vil jeg gerne slå et slag for trappetræning, som en rigtig god måde at holde sig i gang på.